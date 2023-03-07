HDP'den Altılı Masa'nın adayına destek: "Aday politikamızı gözden geçireceğiz"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı Masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’yi sevindirdi. HDP’den Kılıçdaroğlu’na üst üste destek ve ittifak açıklamaları geldi.



HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’na hayırlı olsun dileğini iletirken, açık ittifak çağrısı yaptı. Sancar, "kendisiyle, genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." Dedi.



Terör tutuklusu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kılıçdaoğlu’nun adaylığına destek verdi. Demirtaş, Mithat Sancar'ın görselini de paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



HDP'nin görüşme teklifine CHP'den olumlu yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır." dedi.



Özel, katıldığı bir televizyon yayınında "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir." ifadelerini kullandı.



HDP, daha önce kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday belirleme politikalarını gözden geçireceklerini duyurdu:

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum. Hayırlı olsun. Basit hesaplara değil ilkeleri esas alıyoruz. HDP olarak önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarma politikamızı yeniden gözden geçireceğiz. Siyaset kurumunu geliştireceğiz.