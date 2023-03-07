Kılıçdaroğlu'ndan CHP kürsüsüne veda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.



13. Cumhurbaşkanı anonsu ile kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, veda etmek için son kez grup toplantısında konuştuğunu söyledi:

"Grup kürsümüze, bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum; hoş geldiniz, şeref, onur verdiniz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, konuşmasında Millet İttifakı içindeki parti genel başkanlarını tek tek selamladı:

"Bu deliliği hep birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum."

- Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge, Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken siyasi bir aktör ve bilgedir. Ona da selam ve sayglarımızı iletiyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O, bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider, bilin istiyorum. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan.

"Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürür karanlığın üzerine, bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir.

Kılıçdaroğlu, Akşener'in masaya getirdiği büyükşehir belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisine ilişkin de konuştu: