TGB 2. Kütüphaneyi açtı: "TGB gittiği her yere bilimi taşır"

TGB üyeleri 2. kütüphaneyi de Hatay Antakya'da Küçük Dalyan Çadır kentinde açtı. TGB Genel Başkan Yardımcısı Barış Dikmen, "TGB gittiği her yere bilimi taşır" dedi.

- 1 ay oldu ama 1 aydan beri TGB devletimizin koordinesi altında büyük mücadeleler verdi, büyük çalışmalar yaptı ve yapmaya karar verecek. Arkadaşlarımızla konuştuk ve ismini de Medeniyetler Kütüphanesi koyduk neden çünkü Hatay büyük medeniyetlerin başkenti olan bir şehrimizdir. TGB gittiği her yere bilimi taşır. Kahramanmaraş Afşin'den sonra ikincisini açtığımız bu kütüphanemiz depremzedelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.