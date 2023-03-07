TGB 2. Kütüphaneyi açtı: "TGB gittiği her yere bilimi taşır"

TGB üyeleri 2. kütüphaneyi de Hatay Antakya'da Küçük Dalyan Çadır kentinde açtı. TGB Genel Başkan Yardımcısı Barış Dikmen, "TGB gittiği her yere bilimi taşır" dedi.

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TGB üyeleri 2. kütüphaneyi de Hatay Antakya'da Küçük Dalyan Çadır kentinde açtı. TGB Genel Başkan Yardımcısı Barış Dikmen, "TGB gittiği her yere bilimi taşır" dedi.

- 1 ay oldu ama 1 aydan beri TGB devletimizin koordinesi altında büyük mücadeleler verdi, büyük çalışmalar yaptı ve yapmaya karar verecek. Arkadaşlarımızla konuştuk ve ismini de Medeniyetler Kütüphanesi koyduk neden çünkü Hatay büyük medeniyetlerin başkenti olan bir şehrimizdir. TGB gittiği her yere bilimi taşır. Kahramanmaraş Afşin'den sonra ikincisini açtığımız bu kütüphanemiz depremzedelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

TGB Genel Başkan Yardımcısı Barış Dikmen kütüphanenin açılışı sonrasında kısaca kütüphane hakkında bilgi verdi:

- Çok sayıda 2 binin üzerinde kitap var. Geldiğimizden beri tüm arkadaşlarımız özellikle 8. ve 12. sınıf arkadaşlarımız çalışma kitaplarım enkaz altında kaldı dediler ilk yaptığımız iş olarak sınava girecek arkadaşlar için TYT,AYT kitaplarını ,çalışma kitaplarını getirdik. Valilerimiz ,OHAL valilerimiz , askerlerimiz ve tüm Türkiye'den kitap yollayan vatandaşlarımız sayesinde bu kütüphaneyi oluşturduk.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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