Saadet Partisi ve İyi Parti'den HDP desteği: "Ziyaret etmemek büyük eksiklik olur”

Altılı koalisyondan zehir zemberek açıklamalar yaparak ayrıldıktan sonra "İmamoğlu ve Yavaş" şartıyla geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terörün siyasi ayağı HDP'nin masaya ortak olmasına yeşil ışık yaktı.



Akşener, katıldığı televizyon programında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a “Mithat Hoca” diye hitap ederken, CHP’nin HDP ile görüşebileceğini söyledi:

- Mithat Hoca’nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim.Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. ‘Sizin oy oranınızla HDP’nin oyu farklı hadi size güle güle’ deselerdi o masadan kalkardık.Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve terör tutuklusu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu’nu ittifakı görüşmek üzere parti genel merkezine davet etmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de davete olumlu yanıt vererek “HDP’ye ziyaret olabilir” açıklaması yapmıştı.



Saadet Partisi ise, Altılı Masa'nın Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesine tam destek verdi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “HDP’yi ziyaret etmemek büyük eksiklik olur.” dedi:

- Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak her kesimi, STK’ları, siyasi partileri ziyaret edecek, bu siyasi partilerden birisi de HDP’dir. HDP’yi de pek tabii ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP’nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Masaya gelip gelmeme hususu da sayın Cumhurbaşkanı’nın kararıyla mümkün olacaktır.

Öte yandan Altılı Masa'daki adaylık krizi sırasında "sifonu çek gitsin" diyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Piyanist Fazıl Say, masaya dönen Akşener'e, "HDP'ye gönlünü aç" çağrısı yaptı.



Say, Akşener’in “CHP, HDP ile görüşebilir” açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. PKK’nın siyasi kolu HDP'ye övgüler düzen Say, HDP’yi ötelemenin 'insanlık dışı' olacağını iddia ederek Akşener’e 'Bu tavrınızdan vazgeçin. HDP'ye gönlünüzü açın" diye seslendi.