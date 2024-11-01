Ege Denizi'nde deprem!
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 02.23'te meydana gelen deprem yerin 4.63 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-01
Saat:02:23:50 TSİ
Enlem:40.10944 N
Boylam:23.58389 E
Derinlik:4.63 km
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