Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem!
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AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 02.23'te meydana gelen deprem yerin 4.63 km derinliğinde gerçekleşti.

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