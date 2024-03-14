O şelale doğal sit olarak tescil edildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Yenipazar’da bulunan Su Uçtu Şelalesi’nin doğal sit olarak tescillendiğini belirtti.

O şelale doğal sit olarak tescil edildi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde bulunan Su Uçtu Şelalesi’nin Eskişehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca doğal sit olarak tescil edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda, "Bilecik Yenipazar Su Uçtu Şelalesi Eskişehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca Doğal Sit olarak tescil edilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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