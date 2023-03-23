Ramazanda 9 beslenme önerisi
Sağlık Bakanlığınca yeterli ve dengeli beslenmenin önerileri hazırlandı. Önerilerin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmaması, bu öğünün mutlaka kahvaltının yerini alması tavsiye edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ramazan ayında 9 beslenme önerisinde, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmaması, bu öğünün mutlaka kahvaltının yerini alması tavsiye edildi. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
• Sahur öğününü atlamayın
• İftara çorba ve salatayla başlayın
• Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla küçük porsiyonlarla beslenin
• Yemeklerde ızgara, haşlama, fırında buğulama gibi yöntemleri tercih edin
• Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durmaya çalışın
• İftardan sonra meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt/yoğurt tüketilebilir
• İftar ve sahur arasında sıvı tüketimine dikkat edin
• Mineral desteği açıısndan soda da içilebilir
• Bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, D, E vitamini içeren besinlere önem verin