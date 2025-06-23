Yeni kan grubu keşfedildi: Dünyada sadece bir kişide var

France24’ün haberine göre, Fransa’daki Kan Transfüzyon Ajansı (EFS) tarafından yayımlanan açıklamada, sıra dışı kan grubunun keşfinin temelinin 15 yıl önce atıldığı belirtildi. O dönemde, bir cerrahi müdahale öncesi rutin hazırlıklar kapsamında bir kadından kan örneği alındığı, test sırasında ise alışılmışın dışında bir antikor tepkimesi gözlemlendiği ifade edildi.

Araştırma ekibinde yer alan tıbbi biyolog Thierry Peirar, söz konusu fenomenin ilk kez 2011 yılında fark edildiğini ancak detaylı inceleme için yeterli kaynak bulunmadığını aktardı.

Bilim insanları, gelişmiş DNA dizileme teknolojilerinin yardımıyla 2019 yılında bu kan grubuna neden olan genetik mutasyonu ortaya çıkardı. Keşif sırasında kadının 54 yaşında olduğu ve Paris’te yaşadığı bilgisi paylaşıldı. Bu özel antikorun, kadının kanında yalnızca rastlantı sonucu fark edildiği, testlerin ise tamamen ameliyat hazırlığı için rutin yapıldığı belirtildi.

“DÜNYADA UYUMLU BAŞKA KİMSE YOK”

Thierry Peirar, kan grubuna dair çarpıcı ifadelerde bulundu: “Şüphesiz dünyada bilinen tek vaka o. Dünyada kendisiyle uyumlu tek kişi o.”

Peirar, kadının bu nadir kan grubunu, mutasyona uğramış geni hem annesinden hem de babasından alarak taşıdığını belirtti.

Söz konusu yeni kan grubuna, hastanın kökenini temsil etmesi amacıyla “Gwada negatif” adı verildi. “Gwada”, kadının geldiği bölge olan Guadeloupe’a atıfta bulunurken, Peirar bu ismin “her dilde kulağa hoş geldiğini” ve bu nedenle uzman çevrelerde hızla kabul gördüğünü ifade etti.

48. KAN GRUBU RESMEN TANINDI

Haziran ayı başında, Milano’da gerçekleştirilen Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) toplantısında, bu yeni kan grubu resmi olarak tanındı. Böylece dünya genelinde tanınan kan grubu sayısı 47’den 48’e yükseldi.

EFS, LinkedIn üzerinden yaptığı duyuruda, “EFS, dünyanın 48. kan grubunu keşfetti!” ifadesini kullanarak gelişmeyi paylaştı.

EFS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Yeni kan gruplarının keşfi, nadir kan gruplarına sahip hastalara daha iyi ve daha güvenli tıbbi bakım sağlamamıza olanak tanıyor.”

Kan gruplarının doğru belirlenmesinin, güvenli transfüzyon ve hayat kurtarma açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.