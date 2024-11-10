Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu: Büyük ikramiye 600 milyon TL

Milli Piyango, 31 Aralık 2024’te yapılacak yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyeyi 600 milyon TL olarak açıkladı. Şansını denemek isteyenler, bu yılın bilet fiyatlarını merak ediyor. İşte tam, yarım ve çeyrek biletlerin fiyatları…

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu: Büyük ikramiye 600 milyon TL
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Milli Piyango, 31 Aralık 2024’te yapılacak yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyeyi 600 milyon TL olarak açıkladı. 

Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye, bu yılki Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 600 milyon TL’ye yükseldi.

31 Aralık 2024’te gerçekleşecek büyük çekilişe ilgi şimdiden yoğunlaşırken, vatandaşlar büyük ödülü kazanma hayaliyle bilet satış noktalarına yöneliyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye miktarı 600 milyon TL olarak açıklanırken, bilet fiyatları da kesinleşti.

Bu yıl için belirlenen bilet fiyatları;

Tam biletler 600 TL

Yarım biletler 300 TL

Çeyrek biletler 150 TL

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