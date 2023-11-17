Hayal Bile Edemeyeceğiniz Patlamış Mısır Çeşitleri! Film Keyiflerinizin Yeni Favorisi Olacak!

Patlamış mısır hepimizin severek tükettiği bir besindir. Bazen sohbetlerimizin yanına, bazen film izlerken, bazen sinemada, bazense canımızın çektiği her anda tükettiğimiz patlamış mısırın çok farklı tarifleriyle karşınızdayız. Daha önce hiç duymadığınız fakat duyduğunuzda vazgeçemeyeceğiniz birbirinden güzel, birbirinden farklı ve birbirinden lezzetli 5 farklı patlamış mısır tarifini sizler için araştırdık. İşte yedikçe yediren, film gecelerinize farklılık katacak 5 farklı patlamış mısır tarifi…

Taco Baharatlı Patlamış Mısır

Malzemeler;

1 çay bardağı mısır

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tuz

3 yemek kaşığı taco baharatı

1 misket limonu kabuğu rendesi

Hazırlanışı;

Mısırları bir tencereye alın, sıvı yağ ile çok az kavurun ve tuzu ekleyin.

Ardından kapağını kapatın ve patlamasını bekleyin. Patlayan mısırları bir kaseye alın.

Taco baharatını ve misket limon rendesini patlamış mısıra ekleyin ve güzelce karıştırın.

Taco baharatlı patlamış mısırınız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.

Karamelli Bademli Patlamış Mısır

Malzemeler;

1 çay bardağı mısır

1 çay bardağı kavrulmuş badem

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1,5 su bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tuz

Hazırlanışı;

Mısırları sıvıyağ çok az bir şekilde kavurun ve tuzunu ekleyin.

Ardından kapağını kapatın ve patlamasını bekleyin. Patlayan mısırları bir kaseye alın.

Üzerine bademleri ekleyin ve karıştırın.

Şekerinizi yanmayan bir tavaya koyun ve orta ateşte erimeye bırakın. Erimeye başlayınca altını kısın ve kısık ateşte hiç karıştırmadan eritin.

Kısık ateşte eriteceğiniz şekerin tamamen erdiğinden emin olduğunuzda ve rengi değişinceye kadar bekleyin.

Rengi altın sarısı rengini alınca içerisine tereyağını ekleyin ve karıştırın.

Mısırlarınızın üzerine hazırladığınız şeker karameli sosunu dökün.

Buzdolabında yaklaşık yarım saat kadar bekletin ve servise hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun.

Marshmallowlu Bonibonlu Patlamış Mısır

Malzemeler;

1 çay bardağı mısır

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tuz

2 paket marshmallow

1 paket bonibon çikolata

Hazırlanışı;

Mısırları bir tencereye alın, sıvı yağ ile çok az kavurun ve tuzu ekleyin.

Ardından kapağını kapatın ve patlamasını bekleyin. Patlayan mısırları bir kaseye alın.

Marshmallowları benmari usulü eritin. Erittiğiniz marshmallowları ve bonibonları patlamış mısıra ekleyin. Güzelce karıştırın.

Yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında bekletin ve servise hazır. Afiyet olsun.

Cheddarlı Acı Biberli Patlamış Mısır

Malzemeler;

1 çay bardağı mısır

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Hazırlanışı;

Mısırları sıvıyağ çok az bir şekilde kavurun ve tuzunu ekleyin.

Ardından kapağını kapatın ve patlamasını bekleyin. Patlayan mısırları bir kaseye alın.

Baharatları ve rendelediğiniz cheddar peynirini patlamış mısırların üzerine ekleyin ve iyice karıştırın.

Patlamış mısırınız servise hazır, afiyetle yiyebilirsiniz.

Kekikli ve Fesleğenli Patlamış Mısır

Malzemeler;

1 çay bardağı mısır

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kekik

1 yemek kaşığı fesleğen

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yarım çay bardağı toz parmesan

Hazırlanışı;