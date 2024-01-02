Hem Yufkasız Hem de Glütensiz Börek Tarifi! Sağlıklı Pırasalı Börek Tarifi…
Yufkasız börek olur mu, demeyin! Bal gibi de olur! Hem yufkasız hem de glütensiz pırasalı börek tarifini sizin için araştırdık! Hayatınızda yiyeceğiniz en sağlıklı börek tarifi! İşte yufkasız ve glütensiz pırasalı börek tarifi…
Daha önce hiç yufkasız ve glütensiz börek yaptınız mı? Daha önce yufkasız ve glütensiz börek yapmadıysanız şimdi tam zamanı! Özellikle de diyette olanlar bu lezzete bayılacak! Sağlıklı beslenmeyi seviyorsanız ve diyetteyseniz mutlaka bu tarifi yapmalısınız! Orijinal pırasalı böreğin tadını aratmayacak hem sağlıklı hem de nefis bir börek tarifiyle geldik! Dilerseniz çayınızın yanına, dilerseniz ara öğünlerinize, dilerseniz ana öğünlerinizde ve hatta dilerseniz da misafirlerinize hazırlayabileceğiniz bu sağlıklı börek favoriniz olacak. Börekleri yiyorum kilo alıyorum derdine son! Kilo aldırmayan lezzetli aynı zamanda sağlıklı pırasa böreği tarifini sizin için araştırdık! İşte tadına hayran kalacağınız pırasa böreği tarifi…
Yufkasız ve Glütensiz Pırasa Böreği
Malzemeler;
- 3 dal ince ince doğranmış pırasa
- 2 adet yumurta
- 5 yemek kaşığı susuz yerinden yoğurt
- 4 yemek kaşığı mısır unu
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı peynir
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı;
- Pırasa hariç tüm malzemelerinizi bir kaba alarak güzelce karıştırın.
- Daha sonra ince ince doğranmış pırasalarınızı ekleyin ve iyice karıştırın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz, en küçük borcam büyüklüğündeki fırın tepsinize börek harcınızı kaşık yardımıyla iyice yayın.
- 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar böreğinizi pişirin.
- Böreğiniz soğuyunca dilimleyerek servis edebilirsiniz.
- Deneyecek olanlara afiyet olsun.