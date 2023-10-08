Kore Tatlısı Mochi Evde Nasıl Yapılır ? Kolay bir tarif mi arıyorsunuz?

Kore mutfağı, tatlılar konusunda da oldukça zengin ve çeşitlidir! Mochi' de bu tatlılardan sadece birisidir. Mochi, yumuşak ve esnek dokusu ile dikkat çeken, pirinç unu temelli geleneksel bir Kore tatlısıdır. Bu tatlı, özellikle özel günlerde, kutlamalarda ve özel etkinliklerde sıkça tüketilir. Neyse ki, evde mochi yapmak oldukça basit ve eğlenceli bir süreç! Kore tatlısı Mochi evde nasıl yapılır? diye soran varsa, bu yazımda evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir Mochi tarifi paylaşacağım. Hazırsanız, Mochi yapımına başlayalım!

KORE TATLISI MOCHİ EVDE NASIL YAPILIR?

Kore tatlısı Mochi evde nasıl yapılır? Tatlımıza başlamadan önce her zaman ki gibi püf noktalarını vermek isterim ki tatlımız istediğimiz gibi olsun! Karışımı sürekli karıştırarak pişirin ki topaklanma yaşamayasınız. Hamuru iyice yoğurun! İyice yoğrulmazsa, Mochiler sert olacaktır. Hamuru şekillendirmek için oda sıcaklığına gelmesini bekleyin çünkü sıcak hamur daha zor şekillenir. Mochi yaparken hamur cıvık olacaktır bol bol nişasta ile açabilirsiniz telaş yapmayın.Hamuru şekillendirirken ve keserken mısır nişastası kullanın özellikle keserken keskin bir bıçak kullanın ve dilimleri hafifçe mısır nişastasıyla kaplayın, böylece yapışmayacaktır. Mochi, taze olduğunda en iyi tadı verir. Mümkünse hemen tüketin veya sıkıca kapalı bir kapta buzdolabında saklayın. Püf noktalarını aldıysak haydi yapımına başlayalım!

ENFES MOCHİ TARİFİ!

Mochi tarifi için önce malzemelerimizi sayalım:

Yapışkan pirinç unu 100 gram

Mısır nişastası 25 gram

Şeker 30 gram

Ayçiçek yağı 15 gram

1 fiske tuz

Süt 170 gram

Gıda boyası (kullanmak zorunda değilsiniz,rengarek Mochiler elde etmek isterseniz diye ekledim)

Dondurma (Mochi'nin içine koymak için)

Meyve parçacıkları (Mochi'nin içine koymak isteyenler için)

Gelelim tarifine;

Önce toz malzemeleri yani pirinç unu, nişasta, şeker ve tuzu bir kapta güzelce homojen bir şekilde karıştıralım. Homojen hale gelen toz malzemelerin üzerine sütümüzü ekleyelim ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek karıştıralım.Kıvam alınca 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz karışımı bir kez daha karıştırdıktan sonra 15 dakika buharda pişmeye bırakalım.

(Bu işlem için; içinde biraz sıcak su olan tencerenin üzerine süzgeç yada buharda pişirme aparatını koyduktan sonra hazırladığımız karışımı temiz bir beze döküp, bu karışımı süzgeçin içerisine koyduktan sonra kapağını kapatarak pişirelim). Pişmiş olan hamura sıvı yağı ekleyerek spatula yardımı ile ilk sıcağı çıkana kadar karıştıralım. Tam soğumadan düz bir zemine alıp (istiyorsak gıda boyasını ekleyip) yoğuralım. Hamurumuzu ceviz boyutunda parçalara ayırıp ince ince açalım ve içerisine birer parça dondurma (eklemek isteyen de meyve parçacığı) ekleyip kapatalım. Mochi'miz hazır. Afiyet olsun!