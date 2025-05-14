Emek mücadelesinde birleştiler: CHP ve AK Partili Belediyelerden atılan işçiler buluştu
İzmir’in Çiğli Belediyesi’nden çıkarılan işçiler, Ankara’daki Altındağ Belediyesi önünde grev çadırı kuran işçileri ziyaret etti.
CHP ve AK Partili belediyelerden atılan emekçilerin dayanışma anı mahallede büyük coşku yarattı. Sloganlar eşliğinde gerçekleşen buluşmada emek mücadelesinin birleştirici gücüne vurgu yapıldı.
Çiğli Belediyesi’nden çıkarılan işçiler günlerdir CHP Genel Merkezi önünde eylem yapıyordu. Dayanışma ziyaretinde grev çadırında bulunan Altındağ işçileriyle bir araya gelen işçiler, mücadeleyi birlikte büyütme çağrısında bulundu.
Ulusal Kanal’a konuşan Hale Özdinçer, CHP’li yöneticilerin seslerini duymadığını belirterek, “Bizi görmüyorlar, duymuyorlar” dedi.
Altındağ Belediyesi’nden çıkarılan işçilerden Fatih Çınar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Bu dayanışma bize güç verdi. Birlikte kazanacağız” dedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi