Altın fiyatları düşmeye devam ediyor: Gram altın kaç TL'nin altına indi?

ABD ve Çin, karşılıklı olarak tarife oranlarını düşürme kararı alırken, bu gelişme risk iştahını artırarak altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. ONS altın ise 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye inerek 3.200 doların altına geriledi.

Gram altın ise bu ayın başından itibaren ilk kez 4.000 TL'nin altına inmiş oldu. Altın yatırımcıları, küresel ticaret gelişmeleri ve piyasa hareketlerini izlemeye devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın: 3.961 TL

Çeyrek Altın: 6.640 TL

Yarım Altın: 13.280 TL

Cumhuriyet Altını: 27.100 TL

ONS Altın: 3.190 Dolar

Altındaki düşüş, küresel ticaret anlaşmalarına bağlı olarak devam ederken, yatırımcılar piyasaları dikkatle takip ediyor.