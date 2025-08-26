16 yaşındaki çocuğu paylaşımları ele verdi! Evinde çıkanlar şoke etti

Kayseri’de sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuğun evinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, pala ve bıçak bulundu.

Kayseri’de polis ekipleri, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası 16 yaşındaki E.Y.’yi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında E.Y.’nin suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımlarını tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyon sonucu yakalanan çocuğun evinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

E.Y. hakkında “Ateşli Silahlar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

