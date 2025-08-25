O ilçede maaş krizi: Temizlik işçileri çöpleri toplamayınca sokaklar doldu
Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını ileri sürerek ilçede çöpleri toplamadı.
Yayınlanma:
MAAŞLARI EKSİK YATIRILDI
Kartal Belediyesinde görev yapan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını ifade ederek çöpleri toplamadı. İşçiler, ikramiyelerinin, geriye dönük mesai ücretlerinin ve maaşlarının yarısının yatırılmadığını belirterek iş yavaşlatma kararı aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı