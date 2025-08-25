O ilçede maaş krizi: Temizlik işçileri çöpleri toplamayınca sokaklar doldu

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını ileri sürerek ilçede çöpleri toplamadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
O ilçede maaş krizi: Temizlik işçileri çöpleri toplamayınca sokaklar doldu
Yayınlanma:

MAAŞLARI EKSİK YATIRILDI

Kartal Belediyesinde görev yapan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını ifade ederek çöpleri toplamadı. İşçiler, ikramiyelerinin, geriye dönük mesai ücretlerinin ve maaşlarının yarısının yatırılmadığını belirterek iş yavaşlatma kararı aldı.

O ilçede maaş krizi: Temizlik işçileri çöpleri toplamayınca sokaklar doldu - Resim : 1

İzmir Çeşme’de korkunç olay: 60 yaşındaki işçi konteynerin üzerinde ölü bulunduİzmir Çeşme’de korkunç olay: 60 yaşındaki işçi konteynerin üzerinde ölü bulunduYurt
İsrail Maliye Bakanı'ndan skandal sözler: Mescid-i Aksa yerine tapınak çağrısıİsrail Maliye Bakanı'ndan skandal sözler: Mescid-i Aksa yerine tapınak çağrısıDünya
Yazılımcıdan intikam hamlesi: İşten atılacağını anladı, tüm projeleri sildi!Yazılımcıdan intikam hamlesi: İşten atılacağını anladı, tüm projeleri sildi!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Gelirde adalet sağlanmadan toplu sözleşme bitmez!
İİT’den Cidde’de ortak bildiri
İller arası tayinlerde ikinci şans!
CHP’li Başarır ve Günaydın’dan adliye önünde açıklama
Ekonomik kriz üniversite tercihlerini vurdu
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde konuştu
İstanbul’da okul öncesi büyük denetim
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3’üncü kez toplandı
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek
800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! 800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor!
Meteoroloji’den sağanak yağış alarmı Meteoroloji’den sağanak yağış alarmı
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!