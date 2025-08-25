İzmir Çeşme’de korkunç olay: 60 yaşındaki işçi konteynerin üzerinde ölü bulundu

Olay, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta konteynerin üzerinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur’a ait olduğu tespit edildi.

DARP VEYA CEBİR İZİNE RASTLANMADI

Mehmet Çur’un cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi. Çur’un cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşçi Mehmet Çur’un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.