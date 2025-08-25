Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Şam’da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

ŞAM’DA KRİTİK GÖRÜŞME

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

BARRACK, NETANYAHU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD’li temsilci Barrack, dün İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu ile de görüşmüştü. Adı açıklanmayan kaynaklara göre Barrack ile Netanyahu, Suriye ile İsrail arasındaki müzakereleri gündeme aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

