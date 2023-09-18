18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...
Türkiye'de son gerçekleşen depremler en çok merak edilen konulardan birisidir. Peki 18 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesinin kaydettiği depremler kaç şiddetinde yaşandı? İşte bugün yaşanan depremler...
Türkiye'de ve dünyada her gün hissedilen ve hissedilmeyen çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Ancak bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınır. 18 Eylül 2023 günü deprem olup olmadığı internette en çok merak edilen sorulardan biridir. Peki bugün hangi illerde deprem oldu? Bu depremler civar illerden hissedildi mi? İşte 18 Eylül'de gerçekleşen depremler...
18 EYLÜL GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDNA KAYDEDİLEN DEPREMLER
2023.09.18 08:45:53 38.0112 36.3113 8.7 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 08:02:13 38.2383 38.7580 13.3 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.18 07:59:11 38.2873 38.5920 9.9 -.- 1.8 -.- TANISIK-(MALATYA)
2023.09.18 07:55:07 37.8957 29.3683 2.0 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
2023.09.18 07:35:08 37.5687 37.2142 6.5 -.- 2.8 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 06:39:26 36.2202 36.0783 10.8 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY)
2023.09.18 06:28:48 37.9608 36.7507 9.8 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 06:05:55 36.9857 28.1977 6.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.09.18 05:44:35 38.9565 27.8145 10.0 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2023.09.18 05:26:58 36.9232 35.5047 10.9 -.- 1.4 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
2023.09.18 05:21:32 36.9833 28.2000 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.09.18 05:20:51 38.1210 37.6372 4.1 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 05:07:13 36.6320 36.4037 5.4 -.- 1.6 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY)
2023.09.18 04:56:23 37.8727 36.2848 18.4 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.18 04:51:22 37.8600 36.2663 5.2 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.18 04:08:50 37.5853 37.3878 12.2 -.- 1.2 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 04:02:43 38.0872 37.5947 14.4 -.- 1.7 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 03:54:07 38.1070 32.5767 5.0 -.- 2.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)
2023.09.18 03:46:42 38.0868 37.1090 9.1 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 03:42:31 39.9485 28.1783 2.7 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SUSURLUK (BALIKESIR)
2023.09.18 03:15:42 39.3413 44.5432 2.3 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.09.18 02:59:54 36.0698 35.8580 8.4 -.- 2.2 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.18 02:56:49 35.9963 35.8072 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2023.09.18 02:11:36 37.9502 26.7862 17.6 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
2023.09.18 02:05:01 38.0847 37.4697 7.4 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 01:53:11 38.1225 37.1778 5.0 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 01:51:50 38.7903 43.5273 5.0 -.- 2.0 -.- DEREBEY-(VAN)
2023.09.18 01:43:38 36.0527 35.8652 6.8 -.- 1.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.18 01:36:50 37.9972 37.9617 7.2 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.18 01:30:36 38.8225 43.6918 5.0 -.- 2.7 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN)
2023.09.18 00:24:18 41.1573 34.9122 5.4 -.- 1.7 -.- KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM)
2023.09.18 00:14:08 38.7222 26.5090 10.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2023.09.18 00:13:03 38.4887 37.4630 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.18 00:06:53 38.2493 38.6207 7.9 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
18 EYLÜL 2023 GÜNÜ AFAD TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER
18-09-2023 08:28:25 38.117 38.538 7.09 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 603324
18-09-2023 08:20:59 39.336 26.268 7.07 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [18.21 km] Ayvacık (Çanakkale) 603327
18-09-2023 08:02:12 38.117 38.787 8.03 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 603322
18-09-2023 08:01:35 37.123 28.883 8.05 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla) 603323
18-09-2023 07:59:10 38.159 38.578 6.99 ML 2.0 Battalgazi (Malatya) 603326
18-09-2023 07:55:08 37.921 29.348 7 ML 1.4 Çal (Denizli) 603325
18-09-2023 07:35:08 37.612 37.186 11.17 ML 2.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 603318
18-09-2023 06:39:27 36.252 36.088 7 ML 2.2 Antakya (Hatay) 603315
18-09-2023 06:28:46 37.586 36.463 5.36 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 603317
18-09-2023 06:05:54 36.987 28.242 6.92 ML 1.6 Marmaris (Muğla) 603316
18-09-2023 05:44:34 39.006 27.854 10.08 ML 1.6 Akhisar (Manisa) 603319
18-09-2023 05:26:59 36.994 35.618 7.44 ML 1.3 Sarıçam (Adana) 603320
18-09-2023 05:21:32 36.985 28.176 7 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.26 km] Marmaris (Muğla) 603321
18-09-2023 05:20:50 38.106 37.753 10.13 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 603314
18-09-2023 04:51:22 37.828 36.254 7 ML 2.4 Saimbeyli (Adana) 603312
18-09-2023 04:48:00 38.247 38.102 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 603313
18-09-2023 04:08:51 37.624 37.358 4.77 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 603311
18-09-2023 04:02:42 38.067 37.651 7.02 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 603310
18-09-2023 03:56:19 37.874 37.805 7.41 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman) 603307
18-09-2023 03:54:06 38.068 32.61 15.71 ML 1.9 Selçuklu (Konya) 603308
38.026 37.194 7 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş) 603305
18-09-2023 03:42:32 39.957 28.088 10.79 ML 1.6 Susurluk (Balıkesir) 603309
18-09-2023 03:37:29 38.11 38.387 7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 603306
18-09-2023 03:15:41 39.406 44.48 7.21 ML 2.2 Maku, West Azarbaijan (İran) - [06.81 km] Doğubayazıt (Ağrı) 603304
18-09-2023 03:06:05 37.944 37.718 6.96 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 603303
18-09-2023 02:59:54 36.145 35.904 15.8 ML 2.3 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.67 km] Samandağ (Hatay) 603302
18-09-2023 02:56:51 36.114 35.854 9.34 ML 2.7 Akdeniz - [07.16 km] Samandağ (Hatay) 603300
18-09-2023 02:53:34 38.1 38.459 12.53 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 603301
18-09-2023 02:28:24 36.152 27.294 3.92 ML 1.6 Ege Denizi - [61.71 km] Datça (Muğla) 603298
18-09-2023 02:15:47 38.472 39.432 7 ML 1.3 Maden (Elazığ) 603296
18-09-2023 02:13:38 38.219 38.128 7.04 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 603295
18-09-2023 02:11:36 37.951 26.751 7.01 ML 1.4 Ege Denizi - [18.24 km] Seferihisar (İzmir) 603299
18-09-2023 02:09:29 37.06 36.861 6.98 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 603294
18-09-2023 02:05:00 38.073 37.567 7.05 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 603293
18-09-2023 02:04:20 38.539 28.183 7.03 ML 0.9 Salihli (Manisa) 603297
18-09-2023 01:53:11 38.084 37.185 9.02 ML 2.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) 603288
18-09-2023 01:51:51 38.817 43.502 7.04 ML 1.7 Tuşba (Van) 603291
18-09-2023 01:47:21 38.546 28.184 6.05 ML 1.1 Salihli (Manisa) 603292
18-09-2023 01:43:38 36.12 35.855 14.9 ML 2.0 Akdeniz - [07.06 km] Samandağ (Hatay) 603289
18-09-2023 01:36:49 37.935 38.052 6.98 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)