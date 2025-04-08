2025 kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar 2025 yılına ait kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayram öncesinde kurban pazarları hareketlenirken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ortalama satış fiyatları da belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar?
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Kurbanlık fiyatları; hayvanın türü, kilosu, bakımı ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine uygun seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Büyükbaş hayvanlar genellikle birkaç kişinin bir araya gelerek hisse almasıyla tercih ediliyor. 2025 yılı için ortalama fiyatlar şu şekilde:

Dana: 100.000 TL - 140.000 TL
Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL
Düve: 90.000 TL - 130.000 TL
Bir hisse almak isteyenlerin ortalama 14.000 TL ile 21.000 TL arasında bir bütçe ayırması gerekiyor.

Bireysel kesimler için tercih edilen küçükbaş kurbanlık fiyatlarında da artış gözlemleniyor. 2025 için ortalama fiyatlar şöyle:

Koyun: 10.000 TL - 16.000 TL
Koç: 12.000 TL - 20.000 TL
Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL

Bölgelere ve hayvanın durumuna göre fiyatların değişebileceği belirtilirken, vatandaşlar şimdiden pazarlıklara başladı.

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