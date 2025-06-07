60 yıllık sessizlik bitiyor: Rum yetimhanesi otel olacak

Fener Rum Patrikhanesi, yaklaşık 60 yıldır atıl durumda olan İstanbul Büyükada’daki tarihi Rum Yetimhanesi’ni turizme kazandırma kararı aldı. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan bina, otel olarak hizmet verecek.

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60 yıllık sessizlik bitiyor: Rum yetimhanesi otel olacak
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Patrikhanenin en üst karar organı olan Sen Sinod Meclisi, Fener Rum Patriği Bartholomeos başkanlığında toplanarak yetimhanenin geleceğini görüştü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, yapının zamanla büyük hasar gördüğü, harabeye dönüştüğü ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Binanın Büyükada’nın mimari ve sosyal karakterine uygun şekilde, çevreye duyarlı ve ekolojik standartlarla uyumlu turizm faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.”

Yunan basınından Kathimerini Gazetesi’ne göre, yetimhane binasının uzun süreli kiralanması planlanıyor. Binayı kiralayacak şirket, aynı zamanda restorasyon ve otele dönüştürme masraflarını da üstlenecek. Türk, Yunan ve uluslararası turizm şirketlerinin içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından kiralanması da gündemde.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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