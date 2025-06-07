60 yıllık sessizlik bitiyor: Rum yetimhanesi otel olacak

Patrikhanenin en üst karar organı olan Sen Sinod Meclisi, Fener Rum Patriği Bartholomeos başkanlığında toplanarak yetimhanenin geleceğini görüştü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, yapının zamanla büyük hasar gördüğü, harabeye dönüştüğü ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Binanın Büyükada’nın mimari ve sosyal karakterine uygun şekilde, çevreye duyarlı ve ekolojik standartlarla uyumlu turizm faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.”

Yunan basınından Kathimerini Gazetesi’ne göre, yetimhane binasının uzun süreli kiralanması planlanıyor. Binayı kiralayacak şirket, aynı zamanda restorasyon ve otele dönüştürme masraflarını da üstlenecek. Türk, Yunan ve uluslararası turizm şirketlerinin içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından kiralanması da gündemde.