7 Kasım akaryakıt fiyatları: İndirim ve güncel tablolar

Bugün geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,87 TL, motorin fiyatlarında ise 1,65 TL indirime gidildi. 25 Ekim Cuma günü doğan benzin ve motor fiyatlarına 1 TL civarında zam uygulanmıştı.

7 Kasım 2024 Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 44,56 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 44,45 TL

Motorin fiyatı: 43,16 TL

LPG fiyatı: 22,39 TL

Ankara:

Benzin fiyatı: 44,99 TL

Motorin fiyatı: 43,69 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

İzmir:

Benzin fiyatı: 45,43 TL

Motorin fiyatı: 44,21 TL

LPG fiyatı: 22,64 TL