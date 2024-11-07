7 Kasım akaryakıt fiyatları: İndirim ve güncel tablolar
Araç sahipleri yola çıkmadan önce güncel fiyatları kontrol ederek yakıt masraflarını planlamak istiyor. İşte 7 Kasım akaryakıt fiyatlar...
Yayınlanma:
Bugün geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,87 TL, motorin fiyatlarında ise 1,65 TL indirime gidildi. 25 Ekim Cuma günü doğan benzin ve motor fiyatlarına 1 TL civarında zam uygulanmıştı.
7 Kasım 2024 Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 44,56 TL
Motorin fiyatı: 43,23 TL
LPG fiyatı: 22,94 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin fiyatı: 44,45 TL
Motorin fiyatı: 43,16 TL
LPG fiyatı: 22,39 TL
Ankara:
Benzin fiyatı: 44,99 TL
Motorin fiyatı: 43,69 TL
LPG fiyatı: 22,94 TL
İzmir:
Benzin fiyatı: 45,43 TL
Motorin fiyatı: 44,21 TL
LPG fiyatı: 22,64 TL