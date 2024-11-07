Otomobilde gizlenmiş 92 kilo uyuşturucu bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'nın Esendere beldesinde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Bulunan 92 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldı ve mahkeme tarafından tutuklandı.