Adana’da belediye amiri tartıştığı işçiyi vurmuştu! O amir tutuklandı

Adana’da ASKİ şantiyesinde görevli amir Taner A., tartıştığı işçiyi tabancayla ayağından vurdu. Olay sonrası kaçan amir, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana’da Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) şantiyesinde görevli amir Taner A., tartıştığı işçiyi tabancayla ayağından vurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki ASKİ şantiyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle işçi Ahmet A. ile tartışan Taner A., kavgaya dönüşen olayda yanındaki tabancayla işçiyi ayağından vurdu. Yaralanan Ahmet A., yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Taner A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

işçi Adana ASKİ adana son dakika
