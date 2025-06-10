Adana’da döner yerken ateşlenen silahtan çıkan kurşun başına isabet etti

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir dönerci dükkanında dürüm yerken başına kurşun isabet eden Ahmet Malgir, ağır yaralandı. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana’da döner yerken ateşlenen silahtan çıkan kurşun başına isabet etti
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Cadde üzerindeki iş yerinde yemek yerken aniden yere yığılan Malgir’in başından kan geldiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Malgir’i ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerde Malgir’in başına kurşun isabet ettiği tespit edildi ve hemen ameliyata alındı. Ahmet Malgir’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptığı ön incelemede kurşunun dönerci dükkanının tavanından içeri düştüğünü belirledi. Silahı ateşleyen kişi veya kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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