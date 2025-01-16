Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölüler ve yaralı var

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, Serdar Akipa ve kardeşi Umut Akipa hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölüler ve yaralı var
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Çınarlı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Serdar Akipa ve kardeşi Umut Akipa'nın olay yerinde öldüğünü, bir kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölüler ve yaralı var - Resim : 1

Bölgede inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, tabancalara ait 12 boş kovan buldu.

İncelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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