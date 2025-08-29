Adana’da kan donduran olay! Kiracısını 500 TL için dövdü, yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda yaşanan korkunç olayda, bir öğretmen ile 70 yaşındaki kiracısı arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddialara göre, yayla evinin sahibi Yener R., dört yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk şofbenin masrafı için 500 TL istedi. Başak ise şofbeni hiç kullanmadığını belirterek ödeme yapmayı reddetti.

İki gün süren gerginlik, köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener R. ile eşi, yaşlı adamı sopa ve demir levye ile darbetti. Üç çocuk babası Hüseyin Başak, aldığı darbelerin ardından evine döndü ancak kısa süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.

Başak’ın kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN VE EŞİ AİLESİYLE BİRLİKTE KAÇTI

Olayın ardından Yener R. ile eşi ve çocuklarının araçla kaçtığı öğrenildi. Şüpheli Yener R.'nin ilçedeki bir meslek lisesinde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, sonrasında öğretmenliğe geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, firari zanlı ve eşini yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunması için hem ilçe hem de il genelinde arama faaliyetleri sürüyor.

Hayatını kaybeden Hüseyin Başak’ın yakınları, olayın ardından büyük üzüntü yaşadı. Acılı aile, sorumluların en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını talep etti.