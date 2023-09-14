Adana'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemede, 10'dan fazla boş tabanca mermisi kovanı bulundu.

Adana'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Adana'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Editör: Süleyman Daban
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Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde plakası olmayan motosikletteki Berat Çetiner (25) ve Seymen Cantürk (23), aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen A.Y'nin bulunduğunu öğrendikleri yere gitti.

Burada birbirlerine tabancalarla ateş açan taraflardan Çetiner ve Cantürk yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya karışan A.Y'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # adana # silahlı kavga
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