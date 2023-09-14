Adana'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde plakası olmayan motosikletteki Berat Çetiner (25) ve Seymen Cantürk (23), aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen A.Y'nin bulunduğunu öğrendikleri yere gitti.

Burada birbirlerine tabancalarla ateş açan taraflardan Çetiner ve Cantürk yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya karışan A.Y'yi gözaltına aldı.