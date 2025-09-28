AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 12.13 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 11.20’de kaydedildi. 3.8 (Ml) büyüklüğündeki deprem yerin 12.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, enlem 39.22056 N, boylam ise 28.18278 E olarak kaydedildi.

