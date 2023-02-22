Afet bölgelerinde ekonomi nasıl toparlanacak? | Vatan Partisi'nden Ferdi Tanhan değerlendirdi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin etkilediği şehirlerde yaşanan yıkımın etkisiyle ekonomik sorunlar da baş gösterdi. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan bu sorunlarla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin etkilediği şehirlerde yaşanan yıkımın etkisiyle ekonomik sorunlar da baş gösterdi. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan bu sorunlarla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

# deprem

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