Trabzonspor maçının kazananı insanlık oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı. Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, depremzedeler için AFAD'a aktarıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.

Elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşların yaralarını sarabilmek için AFAD'a aktarıldı.

Açıklamada “renk ayırt etmeksizin hep birlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz." denildi.



