Trabzonspor maçının kazananı insanlık oldu

Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı. Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, depremzedeler için AFAD'a aktarıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.

Elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşların yaralarını sarabilmek için AFAD'a aktarıldı.

Açıklamada “renk ayırt etmeksizin hep birlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz." denildi.

# Trabzonspor # basel # uefa avrupa ligi # Bağış # deprem

Benzer Videolar

Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı
Pursaklar depremzedelerin yaralarını sarıyor Pursaklar depremzedelerin yaralarını sarıyor
MSC Grubu'nun yardım gemisi İskenderun'a yanaştı MSC Grubu'nun yardım gemisi İskenderun'a yanaştı
Malatya sanayisinin ayağa kalması için ne yapmalı? Malatya sanayisinin ayağa kalması için ne yapmalı?
AKUT köpeği "Rita", o da bir kahraman AKUT köpeği "Rita", o da bir kahraman
"Bu deprem bağımsız bir deprem" "Bu deprem bağımsız bir deprem"
Hatay'da deprem sırasında yaşananlar kamerada Hatay'da deprem sırasında yaşananlar kamerada
Dünkü Hatay depreminde yaşananlar Dünkü Hatay depreminde yaşananlar
Samandağ ve Defne'de yıkım böyle görüntülendi Samandağ ve Defne'de yıkım böyle görüntülendi
Hatay'da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Hatay'da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Uşaklı sanayicilerden deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye Uşaklı sanayicilerden deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye
Hatay'da deprem araç kamerasına böyle yansıdı Hatay'da deprem araç kamerasına böyle yansıdı
Çok Okunanlar
1 Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul Depremi açıklaması
2 ABD'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması
3 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
4 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri ne zaman?
5 5 soru 5 cevap: Binalara yapılan karot testi nedir?