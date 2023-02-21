Pursaklar depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için Pursaklar Belediyesi de harekete geçti. Pursaklar Belediyesi, depremin ilk gününden iş makineleri ve arama-kurtarma ekiplerini afet bölgesine gönderdi.

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Depremlerin ardından yaraların hızla sarılması için Pursaklar Belediyesi de seferber oldu.

Pursaklar Belediyesi, depremin ilk gününde iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi.

Belediye, depremzedelerin yemek ihtiyacı için de mobil mutfak aracını faaliyete geçirdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaraları sarana kadar teknik desteğimizi aksatmadan sürdüreceğiz" dedi.

# Ankara # deprem # Kahramanmaraş # -Pursaklar Belediyesi

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