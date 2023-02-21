Pursaklar depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti

Depremlerin ardından yaraların hızla sarılması için Pursaklar Belediyesi de seferber oldu.



Pursaklar Belediyesi, depremin ilk gününde iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi.



Belediye, depremzedelerin yemek ihtiyacı için de mobil mutfak aracını faaliyete geçirdi.



Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaraları sarana kadar teknik desteğimizi aksatmadan sürdüreceğiz" dedi.