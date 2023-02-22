Habletmitoğlu suikastı davası sürüyor: "Talimatı komutanım verdi"

Hablemitoğlu’nu tasarlayarak öldürmekle suçlanan emekli Albay Levent Göktaş, eski MİT Müsteşarı Emre Taner'in kardeşinin telkiniyle MİT'te görev yapma fikrinin doğduğunu söyledi. Göktaş, CV'sini Taner Yıldız vasıtasıyla Abdullah Gül'e vermek istediğini belirtti.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, eski istihbaratçı Enver Altaylı ve eski Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen altıncı duruşmada, iddianamede "suç örgütüne üye olmakla" suçlanan sanıklardan Mehmet Narin savunma yaptı. Narin savunmasında, suçlamaları reddetti.



Narin, “Komutanım olan Levent Göktaş'ın talimatını yerine getirdiğim için burada yargılanıyorum” dedi. Levent Göktaş bana emir verse ben merminin önüne atlarım. Benden hat istemiş neden bunu sorgulayayım? Bu nedenle beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Savunmasının ardından mahkeme başkanı Narin'e, "Levent Göktaş size kanun dışı emir verse yapar mıydınız?" sorusunu sordu. Narin ise bu soruya karşılık, "Asla. Biz devletimize hizmet eden insanlarız. O dönemde Levent Göktaş'tan hiçbir kanunsuz emir almadım. Biz terörle mücadele ettik” dedi.

Cumhuriyet savcısı Narin'e, Levent Göktaş'ın MİT müsteşarlığı için Konya'da kime CV verdiğini sordu. Narin bu soruya, "Abdüllatif Şener diye hatırlıyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine söz alan Levent Göktaş da söz konusu kişinin Abdullatif Şener olmadığını ifade etti.



