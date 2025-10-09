Afyonkarahisar’da akılalmaz anlar! Motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce gitti

Olay, Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, plakası belirlenemeyen bir motosikletin sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaptı.

Yaklaşık 80 kilometre hızla giden motosikletin üzerine bir anda yatan genç, kilometrelerce bu şekilde ilerledi. Sürücünün yaptığı hareketleri gören diğer vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı.

Gencin trafiği tehlikeye soktuğu anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde gencin hiçbir koruyucu ekipman kullanmadığı ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü.