Afyonkarahisar’da akılalmaz anlar! Motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce gitti

Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesi yakınlarında bir gencin motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce yol aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, ölüme davetiye çıkardı.

Afyonkarahisar’da akılalmaz anlar! Motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce gitti
Olay, Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, plakası belirlenemeyen bir motosikletin sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaptı.

Yaklaşık 80 kilometre hızla giden motosikletin üzerine bir anda yatan genç, kilometrelerce bu şekilde ilerledi. Sürücünün yaptığı hareketleri gören diğer vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı.

Gencin trafiği tehlikeye soktuğu anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde gencin hiçbir koruyucu ekipman kullanmadığı ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

motorsiklet
