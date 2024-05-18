Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi çıkışında feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 03 PM 101 plakalı otomobil karşı yönden gelen H.Ç. idaresindeki 34 YUJ 27 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Afyonkarahisar # trafik kazası
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