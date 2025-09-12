Aksaray’da genç, komşusunu vurduktan sonra annesi ve kardeşine ateş etti

Aksaray’ın Hassas Mahallesi’nde silahlı saldırı dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer T. (19) ile aynı sokakta oturan Kuddisi A. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T., tabancayla Kuddisi A.’ya ateş açtı.

Olayın ardından evine giden Ömer T., annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u başlarından vurarak aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, oğul ve kardeş ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kolundan yaralanan Kuddisi A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olayı gören komşulardan Ahmet Acar, “Balkonda oturuyordum, bir anda silah sesleri duydum. Ömer çok efendi biriydi, bunu yaptığına hâlâ inanamıyorum. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik” dedi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.