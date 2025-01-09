Ameliyat öncesi bıçak parası iddiası: 3 şüpheli cezaevinde

Diyarbakır’da bazı hastalardan ameliyat öncesi ve sonrasında şahsi hesaplarına para talep ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 1’i doktor olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ameliyat öncesi bıçak parası iddiası: 3 şüpheli cezaevinde
Yayınlanma:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal sektöründe çalışan M.J.E. hakkında, bazı hastalardan ameliyat sürecinde "bıçak parası" talep ettikleri yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaatta silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralıİnşaatta silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralıGündem
Prof. Dr. Gürses: ‘ABD, Annan Planı karşılığında para teklif ediyor’Prof. Dr. Gürses: ‘ABD, Annan Planı karşılığında para teklif ediyor’Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

bıçak parası diyarbakır
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Meloni görüştü
1 hafta ders yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde?
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?