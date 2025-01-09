Ameliyat öncesi bıçak parası iddiası: 3 şüpheli cezaevinde

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal sektöründe çalışan M.J.E. hakkında, bazı hastalardan ameliyat sürecinde "bıçak parası" talep ettikleri yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.