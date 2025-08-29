Ankara Valiliği duyurdu: O yasak 30 Eylül’e kadar uzatıldı

Ankara Valiliği, yüksek yangın riski nedeniyle ateşli piknik ve mangal yasağının 30 Eylül 2025’e kadar devam edeceğini açıkladı.

Yayınlanma:

Ankara Valiliği, ormanlık alanlarda uygulanacak yasakla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

“Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30.09.2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30.08.2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır.

Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30.09.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.”

ankara valiliği yasak
