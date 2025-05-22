Ankara’da 14 yaşındaki Sultan evinde ölü bulundu: Evde silah sesi duyuldu

Kan donduran olay, öğle saatlerinde Beşikkaya Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Sultan Y.’yi başından vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Odanın çeşitli bölümlerinde ve pencerelerde parmak izi araması gerçekleştirildi. Sultan Y.’nin olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.