Ankara'da dehşet: 70 milyonluk alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, arasında 70 milyon liralık alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan husumet, silahlı saldırıya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara'da dehşet: 70 milyonluk alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı
Yayınlanma:

 Olay, 4 Nisan sabahı saat 08:00 sıralarında Yaşamkent Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Ö.Ü. (33), bir süredir alacak verecek yüzünden husumet yaşadığı M.R.Z. (36) tarafından tehdit ediliyordu. Bu yüzden babası M.Ü. ile birlikte iki ay önce İstanbul’dan Ankara’ya taşındı.

M.R.Z., Ö.Ü.’nün Ankara’da olduğunu öğrenince, peşine düşerek izini buldu ve husumetlisinin önünü otomobiliyle kesti. M.R.Z., aracında bulunan Ö.Ü.’ye iki el ateş etti ve olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Ö.Ü.’nün cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayetin, taraflar arasındaki 70 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürülürken, polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması: Tehdit, baskı, kumpas...CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması: Tehdit, baskı, kumpas...Gündem
Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli olduKredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli olduEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara cinayet
Günün Manşetleri
Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge
Çin’den ABD’ye vergi resti
Kapıkule'de rüşvet operasyonu
Bayramda yollar kan gölüne döndü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Meteoroloji 57 il için alarm verdi
500 milyonluk dolandırıcılık çetesi yakalandı
İhracat yasağı üreticiyi sarstı
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar...
Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu
BİM Market, Nisan ayında indirim rüzgarı estiriyor BİM Market, Nisan ayında indirim rüzgarı estiriyor