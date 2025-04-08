Ankara'da dehşet: 70 milyonluk alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı

Olay, 4 Nisan sabahı saat 08:00 sıralarında Yaşamkent Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Ö.Ü. (33), bir süredir alacak verecek yüzünden husumet yaşadığı M.R.Z. (36) tarafından tehdit ediliyordu. Bu yüzden babası M.Ü. ile birlikte iki ay önce İstanbul’dan Ankara’ya taşındı.

M.R.Z., Ö.Ü.’nün Ankara’da olduğunu öğrenince, peşine düşerek izini buldu ve husumetlisinin önünü otomobiliyle kesti. M.R.Z., aracında bulunan Ö.Ü.’ye iki el ateş etti ve olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Ö.Ü.’nün cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayetin, taraflar arasındaki 70 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürülürken, polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.