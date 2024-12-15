Ankara’da dehşet: Otomobil otobüs durağına daldı

Ankara’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’da dehşet: Otomobil otobüs durağına daldı
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Olay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak olayın nedenine dair çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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