Ankara’da dehşet: Otomobil otobüs durağına daldı
Ankara’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.
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Olay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak olayın nedenine dair çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı