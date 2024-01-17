Ankara'da güvenlik toplantısı: 81 ilin emniyet ve jandarma birimleri katıldı



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı.



Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 81 ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları katıldı.



Bakan Ali Yerlikaya, toplantıda emniyet birimlerinin 2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiğini ve 2024 yılı hedeflerinin belirlendiğini söyledi. Terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için teröristlerin nefeslerini keseceğiz. Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit vermeyeceğiz. Odak noktamız, suçları önleyici tedbirleri artırmak, suç ve suçlularla amansız bir şekilde mücadele etmektir. İçişleri ailesi olarak durmadan, duraksamadan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.