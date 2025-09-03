Ankara’da yanık kokusu paniğe neden oldu: Valilikten açıklama geldi

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde şehir genelinde hissedilen yanık kokusu paniğe neden oldu. Birçok kişi sokaklarda ve evlerinde yoğun koku aldığını belirtirken, sosyal medyada farklı iddialar ortaya atıldı.

Kimi kullanıcılar kokunun İvedik bölgesinde çıkan bir yangından kaynaklandığını iddia ederken, bazı hesaplar ise Karabük’teki yangının kokusunun Ankara’ya taşındığını öne sürdü.

Ankara Valiliği, kokunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur.”

Valilik, Ankara sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmadığını vurguladı.