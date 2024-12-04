Anne oğula hastane dönüşü dehşet!

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Dilküşa Mahallesi Kastamonu Caddesi’nde yaşandı. 36 yaşındaki Filiz Güverin, 4 yaşındaki oğlu Y.G. ile hastaneden evine dönerken bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğunu korumak için çabalayan anne, köpeklerden biri tarafından bacağından ısırıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, anne ve oğlunun yardımına koştu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşlar, sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı. İlk müdahalenin ardından Filiz Güverin, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalede Güverin’in bacağına üç dikiş atıldı. Kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, küçük Y.G.’nin saldırı sonrası büyük bir korku yaşadığı ifade edildi. Ailenin, olayın psikolojik etkileriyle de mücadele ettiği belirtildi.

BABA GÜVERİN: "BU SORUN ÇÖZÜLSÜN, BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN"

Olayın ardından açıklama yapan baba Hasan Güverin, ilçede sokak köpekleri sorununun uzun süredir çözülmediğini belirtti. Güverin, “Olay hastane dönüş yolunda gerçekleşti. Tahlil vermek için hastaneye giden eşim, eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğumu korumak isteyen eşimi ısırdılar. Sonra sokakta bulunan duyarlı vatandaşlar ambulansı aramışlar ve eşimi Tosya Devlet Hastanesine götürdüler. Muayene ettiler ve eşimin bacağındaki yaraya 3 tane dikiş atıldı. Bu benim çocuğumda da bir travma etkisi oldu. Gece uyuyamadı. Bu sorun Tosya’da ne yazık ki çözülemedi. İş yerimin etrafında da köpekler var. Burada, çocuk, yaşlı dinlemeden herkese saldırıyorlar. Bunun için benim başvurularım oldu ama bir sonuca ulaşamadık. Ben bununla ilgili bir çalışma yapılmasını rica ediyorum. Başkalarının da canı yanmasın. İlçemizin yetkililerinden de bu sorunun acil çözülmesini bekliyoruz” dedi.