Antalya’da 150 yıllık tarihi konak kül oldu! Mahalleli isyanda

Tarihi dokusuyla bilinen Balbey Mahallesi'nde, tescilli 43 yapıdan biri olan iki katlı tarihi konak, mahallede büyük üzüntüye yol açtı. Mahalle sakinleri, bölgenin uzun süredir madde bağımlıları tarafından kullanıldığını ve yangınların art arda yaşandığını belirterek önlem alınmasını talep etti.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, mahallede yaşanan güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, “Burası Antalya’nın sur dışında kurulan ilk Türk mahallelerinden biri. Ancak hak ettiği değeri göremiyor. Her gün, ‘Acaba bugün neresi yanacak, neresi kundaklanacak?’ diye endişeyle yaşıyoruz” dedi.

Muhtar Uyaroğlu, yangının çıktığı binanın geçtiğimiz yıl el değiştirdiğini ve kiracıların mahkeme kararıyla tahliye edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kiracılar çıktıktan sonra buraya kimlerin girip çıktığı belli olmuyor. Madde bağımlıları binayı mesken tutmuş durumda. Ateş yakıp ısınıyorlar, bazen de yangın söndürmeden kaçıyorlar. Yangının nedeni itfaiye raporuyla netleşecek ama mahallemizde bu olaylar sürekli yaşanıyor."

Mahalle sakinleri, bölgenin madde bağımlıları tarafından kullanılmasından şikayetçi. Sokakların güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

"Mahallemizin temizlenmesi lazım. Sokaklarımız güvensiz, tinerciler binaları ateşe veriyor. Son iki yılda üç ev yandı. Mahallede düzenin sağlanması için önlem alınmalı."

Bir başka mahalle sakini ise, "Bütün evler harabe halde. Geçenlerde bir evde 10 kişi toplanmıştı. Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Mahallede bekçilerin devriye gezmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangında çevredeki apartmanlar da zarar gördü. Alevlerin sıçraması sonucu bazı binaların panjurları erirken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

"Panjurlara kadar alev geldi. Neyse ki itfaiye erken müdahale etti. Yoksa bizim ev de yanacaktı. Kendimizi dışarı atmak zorunda kaldık."

Bir başka görgü tanığı ise şu sözlerle durumun ciddiyetine dikkat çekti:

"Yangında karşı binanın panjurları eridi. Elektrik direkleri yandı. Sadece tek bir sorunumuz yok, her yönden sıkıntı yaşıyoruz."

Balbey Mahallesi’nin dar sokakları, yangına müdahaleyi zorlaştırdı. Mahalle sakinleri, park halindeki araçlar nedeniyle itfaiyenin yangın yerine ulaşmakta güçlük çektiğini belirtti.

"Tahılpazarı’na açılan sokağımız çok dar. Dün gece itfaiye araçları buradan geçemedi. Suç itfaiyenin değil, ellerinden geleni yaptılar ama araçları kaldıramadılar. Otopark olarak kullanılan bu bölgeye acilen çözüm bulunmalı. Yangında ne ambulans girebiliyor ne de itfaiye!"

Mahalle sakinleri, yetkililerin yangın sonrası bölgeyi ziyaret ettiğini ve önlem alınacağı yönünde söz verdiklerini belirtti.

"Sabah kaymakam geldi, yetkililere durumu bildirdi. Emniyet ve valiliğin bu soruna çözüm bulacağına inanıyoruz."

Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı olarak incelenirken, mahalle halkı Balbey’in tarihi dokusunun korunması ve güvenli hale getirilmesi için acil önlemler alınmasını talep ediyor.