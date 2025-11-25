Antalya’da 25 ton bozuk tavuk ürününe el konuldu

Antalya’daki soğuk hava depolarında yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ile bu ürünlerden hazırlanmış döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi. Ürünler imha edilirken denetimlerin süreceği açıklandı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi.

Aksu Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin zabıta ekipleri Çamköy Mahallesi’ndeki 4 soğuk hava deposu ve 1 iş yerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halkın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek denetimlerin süreceğini söyledi.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

