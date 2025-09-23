Antalya’da dehşet anları: İnşaattan düşen işçinin koluna demir saplandı

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi kampüsü içindeki inşaat alanında çalışan bir işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Koluna demir saplanan işçi, itfaiyenin halatlı kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi K Blok yanında bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçisi Erol Akdal, çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaat temeline düştü.

Düşmenin etkisiyle koluna demir saplanan ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akdal için arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İTFAİYEDEN HALATLI KURTARMA OPERASYONU

Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, itfaiye ekipleri yaralı işçiyi bulunduğu noktadan çıkarmak için halatlı kurtarma sistemi kurdu.

İnşaat işçilerinin de destek verdiği operasyonla Akdal, sedye içerisinde metrelerce derinlikten güvenli şekilde yukarı çıkarıldı.

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Erol Akdal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı gören işçi arkadaşları ise büyük endişe yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

