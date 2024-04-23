Antalya'da özel çocuklara 23 Nisan özel konseri

Antalya’da Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, ezgilerini özel çocuklara armağan etti. Sanatçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi’ndeki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar bu konserde flütle yakından tanıştı.

Özel çocuklar büyülü çalgıdan yükselen ezgileri dinledi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doçent Lelya Bayramoğulları, 23 Nisan özel konseri verdi.

Sanatçı, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi’ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Bayramoğulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara müzik dinletisi sundu. 7 kıtada ülkemizi temsil eden Bayramoğulları, gittiği ülkelerde de çocuklarla buluşuyor.

Sanatçı, sıcacık duygu yüklü anlarla geçen konserde ayrıca çocukları flütle tanıştırdı.

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