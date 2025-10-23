Antalya'da tekne turu faciayla bitti! Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmaları sürüyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kız arkadaşıyla birlikte tekne turuna katılan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith, yüzmek için girdiği Oymapınar Baraj Gölü'nde kayboldu.

Antalya'da tekne turu faciayla bitti! Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmaları sürüyor!
Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Antony Dmien Smith, Alanya'da tatil yapıyordu. Smith, kız arkadaşıyla birlikte bir tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi. Faciaya dönüşen tur, dün öğle saatlerinde başladı. Gezi teknesi, baraj gölünün karşı kıyısındaki bir koya geçti.

YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ SUDAN ÇIKAMADI

İrlandalı turist, bu koyda serinlemek ve yüzmek amacıyla suya girdi. Ancak Antony Dmien Smith'in sudan çıkmadığını fark eden kız arkadaşı ve turdaki diğer turistler, büyük panik yaşayarak durumu derhal tekne kaptanına bildirdi.

Tekne kaptanının vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma gönüllüleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan su altı arama kurtarma ekipleri, kayıp turistin kız arkadaşının gösterdiği noktada yoğun bir dalış faaliyeti gerçekleştirdi. Ekiplerin, belirtilen yerde yaptıkları dalıştan herhangi bir sonuç alınamadı.

40 yaşındaki İrlandalı turisti bulmak için ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

antalya
