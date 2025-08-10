Antalya’dan kalkan uçakta korku anları! Acil iniş yaptı

Antalya’dan Manchester’a gitmek üzere havalanan Jet2’ye ait yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarında duman tespit edilince acil iniş yaptı.

Antalya’dan kalkan uçakta korku anları! Acil iniş yaptı
Fraport TAV Antalya Havalimanı’ndan Manchester’a gitmek üzere kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman tespit edildi.

Uçağın pilotu, acil durum prosedürü gereği Antalya Havalimanı’na geri dönüş kararı aldı. Yer ekipleri pistte gerekli güvenlik önlemlerini alırken, uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Uçak park pozisyonuna alındı ve iniş takımlarındaki dumanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

manchester antalya uçak acil iniş
